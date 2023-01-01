З 1 січня українці йтимуть на лікарняний по-новому

З 1 січня в Україні дещо змінились правила оформлення та розрахунку лікарняних. Відповідну постанову Пенсійний фонд прийняв ще 21 грудня.

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Як і раніше, для розрахунку виплат страхувальник має подати заяву-розрахунок, що містить дані про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їхніми видами. Але з 1 січня вона подаватиметься не особисто, а через створений для цього інтерфейс в особистому кабінеті страхувальника на сайті е-послуг ПФУ.

Можливість подачі заяв без додаткового програмного забезпечення буде доступна для всіх роботодавців, пояснили в ПФУ. Заяви-розрахунки за паперовими листками непрацездатності необхідно заповнювати в режимі ручного введення даних із прикріпленням сканованих копій паперових листків непрацездатності.

В самому ж особистому кабінеті будуть доступні такі функції:

· можливість пошуку та перегляду заяв-розрахунків цього страхувальника згідно визначених ним критеріїв (період реєстрації листків непрацездатності, тип заяви-розрахунку (за електронними листками непрацездатності);

· формування (редагування) та відправка заяви-розрахунку до ПФУ.

Під час формування заяви-розрахунку використовується інформація з електронного листка непрацездатності та Реєстру застрахованих осіб.

Нагадаємо, ще в середині травня 2022 року міністерство охорони здоров'я спростило оформлення електронних лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними, під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.