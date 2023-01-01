С 1 января украинцы будут идти на больничный по-новому

С 1 января в Украине несколько изменились правила оформления и расчета больничных. Соответствующее постановление Пенсионный фонд принял еще 21 декабря.

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По-прежнему для расчета выплат страхователь должен подать заявление-расчет, содержащий данные о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Но с 1 января она будет подаваться не лично, а через созданный для этого интерфейс в личном кабинете страхователя на сайте электронных услуг ПФУ.

Возможность подачи заявлений без дополнительного программного обеспечения будет доступна всем работодателям, пояснили в ПФУ. Заявления-расчеты по бумажным листам нетрудоспособности необходимо заполнять в режиме ручного ввода данных с прикреплением сканированных копий бумажных листов нетрудоспособности.

В самом личном кабинете будут доступны следующие функции:

· возможность поиска и пересмотра заявлений-расчетов этого страхователя согласно определенным им критериям (период регистрации листков нетрудоспособности, тип заявления-расчета (по электронным листкам нетрудоспособности);

· формирование (редактирование) и отправка заявления-расчета в ПФУ.

При формировании заявления-расчета используется информация из электронного листа нетрудоспособности и Реестра застрахованных лиц.

Напомним, еще в середине мая 2022 года министерство здравоохранения упростило оформление электронных больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными, во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.