Субсидія на неопалювальний період: у ПФУ пояснили, кому потрібно подати заяву

Із 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Для переважної більшості одержувачів вони будуть розраховані автоматично, однак є категорії людей, які мають обов’язково окремо звернутися за призначенням субсидії і на цей період. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що субсидії та пільги на будуть перепризначені для переважної більшості з тих, хто отримував їх в опалювальному періоді, автоматично. Однак якщо в цих людей змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини, то вони повинні надавати про них інформацію до органу Фонду протягом 30 днів.

Водночас обовʼязково подати заяву та декларацію для нарахування субсидії на неопалювальний період необхідно, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

"Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн", – додали в ПФУ.

Куди подавати документи на субсидію?

Подати документи на призначення субсидій та пільг можна кількома способами:

звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою, на адресу органу Фонду;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи портал "Дія";

звернувшись до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року призначення і виплату житлових субсидій та пільг в Україні здійснює Пенсійний фонд. Раніше він тільки виплачував їх, а призначенням займалися органи соціального захисту населення.