У Верховній Раді знову заговорили про мораторій на тарифи на ЖКП: пропонують звернутися до Кабміну

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, згідно з яким пропонується звернутися до Кабінету міністрів із проханням встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення на період воєнного стану. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Проєктом постанови №9102 Кабміну пропонується вжити дієвих заходів реагування щодо запобігання збільшенню та накопиченню боргів населення за надані комунальні послуги перед державою.

Автори проєкту просять уряд "встановити ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги для побутових споживачів на період дії воєнного стану в Україні на рівні ціни/тарифу, який застосовувався у відносинах між постачальником і відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року".

Серед авторів документа – народні депутати Дмитро Разумков (позафракційний), Роман Бабій ("Слуга народу"), Дмитро Шпенов (позафракційний).

Нагадаємо, що в липні 2022 року Верховна Рада сама прийняла законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Документ передбачає, що мораторій діятиме протягом всього часу воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.

Однак пізніше в ЗМІ почали активно обговорювати можливе підвищення тарифів. Прихильники підвищення вказують на інфляцію, високий дефіцит держбюджету та втрати, які зазнали енергокомпанії внаслідок російських обстрілів української інфраструктури. Їхні опоненти відстоюють позицію, що громадяни також перебувають у вкрай тяжкому економічному становищі через війну і тягар не можна звалювати лише на них.

Ще з 1 січня 2023 року в Україні мали зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак за кілька днів до цього Нацкомісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала це рішення і відправила відповідні проєкти на доопрацювання.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що тарифи на комунальні послуги можуть зрости після завершення опалювального сезону.

Нещодавно стало відомо, що НКРЕКП планує в березні провести відкрите слухання щодо встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення.