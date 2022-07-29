Рада запровадила мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення

Верховна Рада Україні під час засідання 29 липня прийняла законопроект №7427, який встановлює мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення за рахунок залучення більше 125 млрд грн на покриття різниці тарифів. "За" проголосували 260 нардепів.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Гроші на покриття різниці між реальним тарифом і тим, що буде встановлено для населення, планують взяти у міжнародних партнерів.

Мораторій буде діяти увесь час воєнного стану в Україні, та ще 6 місяців після його скасування.

Згідно з документом, в Україні заборонять підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Також законом встановлюється тимчасова заборона постачальнику природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Нагадаємо, голова Мінрегіону Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року розпочнуть вчасно, а тарифи на тепло не змінюватимуться. Однак у будинках та квартирах буде холодніше.

Водночас Україна домовилася із Світовим банком та ЄБРР про отримання понад 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону. Наразі роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери виконано на третину.

Джерело фото: ua.depositphotos.com