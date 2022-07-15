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Світовий банк та ЄБРР нададуть Україні понад $500 млн для підготовки до опалювального сезону
Україна домовилася зі Світовим банком та ЄБРР про отримання більш ніж 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону. Наразі роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери виконані на третину.
Про це йдеться на сайті урядового порталу.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що на цьому тижні було виділено майже 300 мільйонів гривень на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач.
Крім того, очільник ряду додав, що всі тарифи цієї зими, як і було обіцяно, залишаться без змін. Уряд, за його словами, так само продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, голова Мінрегіону Олексій Чернишов, що опалювальний сезон в Україні цьогоріч розпочнуть вчасно, а тарифи на тепло не змінюватимуться. Проте у будинках та квартирах буде холодніше.