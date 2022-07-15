- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Всемирный банк и ЕБРР предоставят Украине более $500 млн для подготовки к отопительному сезону
Украина договорилась со Всемирным банком и ЕБРР о получении более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону. На данный момент работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы выполнены на треть.
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что на этой неделе было выделено почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач.
Кроме того, глава правительства добавил, что все тарифы этой зимой, как и было обещано, останутся без изменений. Правительство, по его словам, также продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, глава Минрегиона Алексей Чернышев, что отопительный сезон в Украине в этом году начнут вовремя, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее.