У Міненерго підтвердили, що взимку температурний режим у будинках можуть знизити

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що в Україні можуть знизити мінімальну температуру у житлових приміщеннях наступної зими. Наразі це питання обговорюється.

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Про це голова Міненерго розповів у ефірі національного телемарафону.

За словами Галущенка, у Кабінеті міністрів аналізують досвід європейських держав перед тим, як знизити температурний режим у будинках та квартирах.

"Позиція полягає в тому, що безумовно це питання обговорюється щодо цього зменшення (температури - ред.). Ми дивимося на європейські країни, як там це питання вирішується... Це має бути відповідне рішення, але там ще немає якогось конкретного виміру", - сказав Галущенко.

Варто зазначити, що Кабмін планує зменшити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку з 18-20 до 16 градусів. Ухвалити таке рішення збиралися наприкінці червня, але ще не узгоджені деякі деталі документа. Хоча у квартирах і стане холодніше, тарифи залишаться на колишньому рівні.

Нагадаємо, окупований Маріуполь наступної зими через неможливість реконструкції котелень або підключення газу залишиться без опалення. Маріупольців чекає найгірша зима за весь час існування міста.