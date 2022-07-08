- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Минэнерго подтвердили, что зимой температурный режим в домах могут снизить
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в Украине могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях следующей зимой. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Об этом глава Минэнерго рассказал в эфире национального телемарафона.
По словам Галущенко, в Кабинете министров анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить температурный режим в домах и квартирах.
"Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения (температуры - ред.). Мы смотрим на европейские страны, как там этот вопрос решается... Это должно быть соответствующее решение, но там еще нет какого-то конкретного измерения", - сказал Галущенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит отметить, что Кабмин планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с 18-20 до 16 градусов. Принять такое решение собирались в конце июня, но еще не согласованы некоторые детали документа. Хотя в квартирах и станет холоднее, тарифы останутся на прежнем уровне.
Напомним, оккупированный Мариуполь следующей зимой из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа останется без отопления. Мариупольцев ждет худшая зима за все время существования города.