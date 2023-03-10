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НКРЕКП планує переглянути тарифи на воду: очікуються два етапи змін
Нацкомісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує в березні провести відкрите слухання щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зазначається, що наразі опрацьовують можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня.
У НКРЕКП зазначили, що проєкти тарифів були ретельно перевірені, а їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.
"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", – ідеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що ще з 1 січня 2023 року в Україні мали зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак за кілька днів до цього НКРЕКП скасувала це рішення і відправила відповідні проєкти на доопрацювання.
Пізніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що тарифи на комунальні послуги можуть зрости після завершення опалювального сезону.