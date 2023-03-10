ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

НКРЕКП планує переглянути тарифи на воду: очікуються два етапи змін

Кран, вода, тарифи
Кран. Фото: kaboompics / Pixabay

Нацкомісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує в березні провести відкрите слухання щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Зазначається, що наразі опрацьовують можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня.

У НКРЕКП зазначили, що проєкти тарифів були ретельно перевірені, а їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. 

"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ще з 1 січня 2023 року в Україні мали зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак за кілька днів до цього НКРЕКП скасувала це рішення і відправила відповідні проєкти на доопрацювання.

Пізніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що тарифи на комунальні послуги можуть зрости після завершення опалювального сезону.