НКРЕКП планує переглянути тарифи на воду: очікуються два етапи змін

Нацкомісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує в березні провести відкрите слухання щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Зазначається, що наразі опрацьовують можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня.

У НКРЕКП зазначили, що проєкти тарифів були ретельно перевірені, а їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ще з 1 січня 2023 року в Україні мали зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак за кілька днів до цього НКРЕКП скасувала це рішення і відправила відповідні проєкти на доопрацювання.

Пізніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що тарифи на комунальні послуги можуть зрости після завершення опалювального сезону.