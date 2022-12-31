НКРЕКП скасувала рішення, котре підвищувало тарифи на водопостачання з 1 січня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала свою постанову, згідно з якою тарифи на водопостачання та водовідведення мали б зрости вже з 1 січня 2023 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП 30 грудня.

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"Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалось, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проекти", - сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Він зазначив, що НКРЕКП відправила на доопрацювання проєкти рішень щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

27 грудня НКРЕКП приняла рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у 2023 році у два етапи - з 1 січня та 1 червня. Перегляд тарифів НКРЕКП пояснювався збільшенням вартості електричної енергії, статті витрат інвестиційної складової, а саме амортизації та змін об’ємів реалізації. Рішення було прийнято без громадського обговорення.

Нагадаємо, НКРЕКП на засіданні 21 грудня затвердила триетапне зростання тарифів НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 2023 року.