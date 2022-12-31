НКРЭКУ отменила решение, повышавшее тарифы на водоснабжение с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила свое постановление, согласно которому тарифы на водоснабжение и водоотвод должны вырасти уже с 1 января 2023 года. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ 30 декабря.

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"При оформлении решения по указанному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, началу воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному., соответственно, голосовали за разные проекты", - сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Он отметил, что НКРЭКУ отправила на доработку проекты решений по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

27 декабря НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод в 2023 году в два этапа - с 1 января и 1 июня. Пересмотр тарифов НКРЭКУ объяснялся увеличением стоимости электрической энергии, статьи затрат инвестиционной составляющей, а именно амортизации и изменения объемов реализации. Решение было принято без публичного обсуждения.

Напомним, НКРЭКУ на заседании 21 декабря утвердил трехэтапный рост тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению в течение 2023 года.