Мешканцям окупованих територій можуть списати борги за комуналку

Кабінет міністрів врегулює можливість списання заборгованості за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, це питання він обговорював з віцепрем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук під час її візиту до Запоріжжя.

Як зауважив Федоров, протягом року окупації енергопостачальні компанії України продовжували нараховувати мешканцям, підприємствам і організаціям на ТОТ гроші за постачання електроенергії та її розподіл.

При цьому ці послуги окупованим територіям фактично не надавались, а борги накопичились вагомі.

"Як приклад, заборгованість лише по бюджетним підприємствам Мелітополя складає 38 млн грн. А мешканцям, більшість з яких евакуювалась з окупації, приходять багатотисячні платіжки", - підкреслив Федоров.

Він додав, що за результатами зустрічі з Іриною Верещук Камбін розгляне питання прийняття постанови, яка дозволить надавачам комунальних послуг списати нараховану заборгованість та не здійснювати нарахування до фактичної деокупації Мелітополя та інших ТОТ.

Нагадаємо, раніше уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані країною-агресором РФ. До цього, з жовтня Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

Також уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту щодо надання 4 соціальних послуг особам, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах.