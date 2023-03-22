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Суспільство
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Уряд запускає чотири нові послуги для окремих категорій ВПО

Послуги для ВПО
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук з переселенцями з Херсонської області. Фото: Facebook міністра

Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту щодо надання 4 соціальних послуг особам, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах.

Про це 21 березня повідомила пресслужба Кабміну.

Для таких ВПО запускають такі чотири послуги:

  • надання притулку;
  • підтриманого проживання;
  • стаціонарний догляд;
  • соціальна адаптація.

Серед ВПО такі послуги зможуть отримати люди похилого віку й особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. В Кабміні стверджують, що планують гарантувати переселенцям не тільки прихисток, а й соціальну підтримку з урахуванням індивідуальних потреб.

"Соціальні послуги будуть надаватися у закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики. Зокрема, серед таких закладів – окремі санаторії у Трускавці та Миргороді", — уточнюють в уряді.

Нагадаємо, раніше уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані країною-агресором РФ. До цього, з жовтня Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). 

Автор:
Віта Молодан