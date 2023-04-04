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Жителям оккупированных территорий могут списать долги за коммуналку
Кабинет Министров урегулирует возможность списания задолженности за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, этот вопрос он обсуждал с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук во время ее визита в Запорожье.
Как отметил Федоров, в течение года оккупации энергоснабжающие компании Украины продолжали начислять жителям, предприятиям и организациям на временно оккупированных территориях деньги за поставку электроэнергии и ее распределение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом эти услуги оккупированным территориям фактически не предоставлялись, а долги накопились весомые.
"Как пример, задолженность только по бюджетным предприятиям Мелитополя составляет 38 млн грн. А жителям, большинство из которых эвакуировались из оккупации, приходят многотысячные платежки", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что по результатам встречи с Ириной Верещук Камбин рассмотрит вопрос принятия постановления, которое позволит поставщикам коммунальных услуг списать начисленную задолженность и не производить начисления до фактической деоккупации Мелитополя и других ВОТ.
Напомним, ранее правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы страной-агрессором РФ. До этого, с октября Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).
Также правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта о предоставлении 4 социальных услуг лицам, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.