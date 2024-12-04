Регулятор вирішив розпочати перегляд граничних цін на ринку електроенергії

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вирішила запустити регуляторну процедуру перегляду граничних цін на електроенергію – проєкт постанови щодо прайс-кепів схвалено. Про це пише аналітик ExPro Electricity Дар‘я Орлова.

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"Як ми і раніше говорили, ми почнемо процедуру перегляду граничних цін з метою оперативного реагування", - цитує вона голову НКРЕКП Юрій Власенко.

Причини для перегляду цін

Як йдеться в проєкті постанови, підставами для перегляду граничних цін є наявність істотного коливання цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР) та/або балансуючому ринку після отримання від оператора ринку.

Зазначається, що до регулятора надійшли звернення від АТ "Оператор ринку" щодо істотних коливань цін на РДН та ВДР, а також від НЕК "Укренерго" щодо значних коливань цін на балансуючому ринку.

Крім того, підкреслюється, що існує ризик виникнення проблем з належним функціонуванням енергетичної системи України через збереження загрози продовження обстрілів об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Як зміняться ціни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Переглянути граничні ціни та встановити їх на рівні:

1) на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

максимальні граничні ціни:

· з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;

· з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

· з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

2) на балансуючому ринку:

максимальні граничні ціни:

· з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·год;

· з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год;

· з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Постанова набирає чинності з 31 грудня 2024 року.

Delo.ua писало, що регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив "вікно можливостей". Зазначалось, що якщо на ринку відбудеться різка зміна ситуації, то у грудні можливий перегляд граничних цін.