Регулятор зберіг граничні ціни на ринку електроенергії з грудня, але залишив "вікно можливостей"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення не змінювати граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) з грудня. Це рішення було прийнято на засіданні 25 листопада, повідомляє ExPro.

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Зазначається, що якщо на ринку відбудеться різка зміна ситуації, то у грудні можливий перегляд граничних цін.

"З метою обʼєктивного вирішення питань у разі необхідності відкриваємо відповідну процедуру у грудні, щоб було вікно можливостей у разі суттєвої зміни ситуації на ринку", - зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Які чинні прайс-кепи на ринку електроенергії в Україні

На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Максимальні граничні ціни:

· з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;

· з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

· з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна складає 10,00 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку:

Максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;

Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, НКРЕКП попередньо схвалила проєкт постанови щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" на 2025 рік на 25,8%, до 665,26 грн за МВт·год. Це рішення обумовлене необхідністю врахування зростання витрат на технологічні втрати, заробітні плати, кредити та спеціальні обов'язки для розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), а також інфляцією та змінами курсу валют​.