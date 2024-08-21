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Електроенергія за завищеними цінами: у Чернівцях судитимуть енергетика та ексдиректора КП
У Чернівцях судитимуть представника енергопостачальної компанії та колишнього директора комунального підприємства за завищення цін на електроенергію, що призвело до привласнення 3,3 мільйонів гривень з бюджету. Про це повідомляє БЕБ.
За даними слідства, директор комунального підприємства порушив законодавство про публічні закупівлі під час проведення тендеру. Він уклав договір з енергопостачальником, а згодом підписав акти про використану електроенергію за завищеною ціною.
Це дало змогу підозрюваним зловживати службовим становищем та заволодіти значною сумою коштів, виділених з місцевого бюджету для освітлення міста.
Протягом досудового розслідування енергопостачальна компанія відшкодувала суму збитків, завданих державі.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Наразі досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України передано до суду.
Нагадаємо, в останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.