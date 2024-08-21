Электроэнергия по завышенным ценам: в Черновцах будут судить энергетика и экс-директора КП

В Черновцах будут судить представителя энергоснабжающей компании и бывшего директора коммунального предприятия за завышение цен на электроэнергию, что привело к присвоению 3,3 миллиона гривен из бюджета. Об этом сообщает БЭБ.

По данным следствия, директор коммунального предприятия нарушил законодательство о публичных закупках в ходе тендера. Он заключил договор с энергопоставщиком, а затем подписал акты об использованной электроэнергии по завышенной цене.

Это позволило подозреваемым злоупотреблять служебным положением и завладеть значительной суммой средств, выделенных из местного бюджета для освещения города.

В ходе досудебного расследования энергоснабжающая компания возместила сумму ущерба, нанесенного государству.

В настоящее время досудебное расследование завершено, и обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины передано в суд.

Напомним, в последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.