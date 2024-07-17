После резонансных обысков БЭБ на табачных фабриках одного из производителей лишили лицензии

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Об этом заявил руководитель подразделения детективов защиты экономики в сфере обращения подакцизных товаров БЭБ Виктор Лысенко. РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, в рамках расследования уголовных производств был назначен ряд экспертиз. В дальнейшем Государственная налоговая служба провела фактическую проверку и по ее результатам аннулировала одной из компаний-фигурантов лицензию на производство табачных изделий, добавил представитель БЭБ.

Лысенко уточнил, что в общей сложности к проведению обысков у производителей нелегальных табачных изделий было привлечено более 100 сотрудников Бюро, 10 криминалистов и 10 специалистов Государственной налоговой службы, а также Нацполиция и технические специалисты.

По их итогам детективы БЭБ изъяли две линии для производства сигарет и 18 тонн табачного сырья на нелицензионном складе одного из производителей, одну линию для переработки табачного сырья – на складе, не указанном производителем, более 3 тысяч электронных сигарет с переклеенными датами изготовления. тары, около 5 тонн табака, хранившегося на складе одного из производителей без соответствующей лицензии и образцы табачной продукции, по которым назначены сравнительные экспертизы и т.д.

Лысенко добавил, что в отношении изъятых во время обысков образцов назначено более 20 различных экспертиз, следственные действия продолжаются.

В БЭБ также отметили, что материалы, касающиеся еще одного производителя, переданы в Государственную налоговую службу для принятия решения о лишении его лицензии.

В свою очередь представители бизнес-ассоциаций во время круглого стола отметили, что эффективность работы БЭБ в последнее время существенно повысилась, бизнес надеется, что эта тенденция будет сохраняться и дальше.

Одним из предложений, поддержанным участниками круглого стола, стало проведение подобных мероприятий ежеквартально на базе ассоциаций и профильных союзов.

«Такие встречи способствуют не только лучшему пониманию бизнесом происходящих в БЭБ процессов, но и могут быть полезны для специалистов Бюро в противодействии теневой экономике. Именно поэтому мы хотели бы, чтобы они были системными», — отметил исполнительный директор Ассоциации Дистрибьюторов Украины Дмитрий Луценко.

В частности, в ассоциации "Укртабак" отмечают, что за последние два года правоохранительными и контролирующими органами выполнен огромный объем работы.

"Компании-члены ассоциации надеются, что в будущем положительная динамика и темпы работы Бюро экономической безопасности и других органов в этом направлении сохранятся", — отметила во время встречи гендиректор ассоциации Наталья Фесюн.

Это мнение разделяют представители Американской торговой палаты.

"Несмотря на то, что прошло менее двух месяцев от проведения проверок, мы уже видим первые результаты. Налоговые поступления от табачных акцизов в бюджет растут и это самый главный эффект работы правоохранительных органов", – рассказал сопредседатель комитета Американской торговой палаты Украины Михаил Поляков.

Как сообщалось, ранее и. о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун и президент Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов подписали меморандум о сотрудничестве по противодействию экономическим преступлениям.

В ICC Ukraine отметили, что благодаря эффективным мерам Бюро экономической безопасности за последние два года теневой рынок сигарет сократился на 7,7%, достигнув уровня в 18%, что все равно остается слишком высоким показателем и требует дальнейшей активной работы и консолидации усилий правоохранителей и общественного сектора.