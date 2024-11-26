Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил "окно возможностей"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила не изменять предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кепы) с декабря. Это решение принято на заседании 25 ноября, сообщает ExPro.

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Отмечается, что если на рынке произойдет резкое изменение ситуации, то в декабре возможен пересмотр граничных цен.

"С целью объективного решение вопросов при необходимости открываем соответствующую процедуру в декабре, чтобы было окно возможностей в случае существенного изменения ситуации на рынке", - отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Какие действующие прайс-кепы на рынке электроэнергии в Украине

На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Максимальные предельные цены:

· с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч;

· с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч;

· с 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·час .

Минимальная предельная цена составляет 10,00 грн/МВт·ч .

На балансирующем рынке:

Максимальные предельные цены:

· с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·ч;

· с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·ч;

· с 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·ч;

Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Напомним, НКРЕКУ предварительно одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" на 2025 год на 25,8% до 665,26 грн за МВт·час. Это решение обусловлено необходимостью учета роста затрат на технологические потери, заработные платы, кредиты и специальные обязанности для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), а также инфляцией и изменениями курса валют.