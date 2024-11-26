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Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил "окно возможностей"
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила не изменять предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кепы) с декабря. Это решение принято на заседании 25 ноября, сообщает ExPro.
Отмечается, что если на рынке произойдет резкое изменение ситуации, то в декабре возможен пересмотр граничных цен.
"С целью объективного решение вопросов при необходимости открываем соответствующую процедуру в декабре, чтобы было окно возможностей в случае существенного изменения ситуации на рынке", - отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.
Какие действующие прайс-кепы на рынке электроэнергии в Украине
На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.
Максимальные предельные цены:
· с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч;
· с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч;
· с 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·час .
Минимальная предельная цена составляет 10,00 грн/МВт·ч .
На балансирующем рынке:
Максимальные предельные цены:
· с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·ч;
· с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·ч;
· с 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·ч;
Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.
Напомним, НКРЕКУ предварительно одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" на 2025 год на 25,8% до 665,26 грн за МВт·час. Это решение обусловлено необходимостью учета роста затрат на технологические потери, заработные платы, кредиты и специальные обязанности для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), а также инфляцией и изменениями курса валют.