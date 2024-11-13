Нацкомиссия одобрила проект постановления о повышении тарифов на передачу электроэнергии на 2025 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления по установлению тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн/МВт·ч , что на 25,8% больше тарифа на текущий год.

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Об этом сообщает издание ExPro.

Соответствующий проект постановления к одобрению регулятор рассмотрел на заседании 13 ноября.

Издание уточняет, что одобрение проекта постановления предусматривает дальнейшее обсуждение проекта, а его принятие состоится впоследствии.

Сообщается, что тариф на передачу зеленой металлургии планируется установить на уровне 352,73 грн/МВт·час.

Расходы на исполнение специальных обязанностей на 2025 г. прогнозируются на уровне 30 млрд грн, что составляет 46% всех расходов оператора системы передачи по тарифу на передачу.

Кроме того, НКРЭКУ одобрила проекты постановлений по установлению тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на уровне 95,07 грн/МВт·ч, что на 10% меньше действующего.

Также одобрены проекты постановлений по установлению тарифов на распределение электроэнергии на следующий год. В среднем тарифы для "облэнерго" могут вырасти на 19%.

Олег Скрипник, член правления НЭК "Укрэнерго" во время заседания отметил, что цена продажи электроэнергии по ВИЭ нуждается в дополнительных обсуждениях и учете в тарифе на 2025 г. Поэтому он предложил дополнительно обсудить цену электроэнергии на закупку технологических потерь, заложенную на следующий год.

Ранее сообщалось, что оператор энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" предлагал повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% — до 783,71 грн за МВт-час (без НДС).

Повышение предельных цен на электроэнергию

Напомним, НКРЭКУ 1 октября предварительно одобрило повышение предельных цен на электроэнергию. Это не отразится на фиксированном уровне тарифов для населения. Решение обусловлено необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из Европы для покрытия вероятного дефицита зимой.

Регулятор предлагает установить следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и на внутреннем рынке с 1 ноября:

с 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВтч;

с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке НКРЭКУ планирует установить максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Заметим, что смена прайс-кепов будет касаться только небытовых потребителей.