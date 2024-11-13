Нацкомісія схвалила проєкт постанови щодо підвищення тарифів на передачу електроенергії на 2025 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови щодо встановлення тарифу на передачу електроенергії на 2025 року на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови до схвалення регулятор розглянув на засіданні 13 листопада.

Видання уточнює, що схвалення проєкту постанови передбачає подальше обговорення проєкту, а його прийняття відбудеться згодом.

Повідомляється, що тариф на передачу для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн/МВт·год.

Витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 р. прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора системи передачі за тарифом на передачу.

Крім того, НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.

Також, схвалено проєкти постанов щодо встановлення тарифів на розподіл електроенергії на наступний рік. В середнього тарифи для "обленерго" можуть зрости на 19%.

Олег Скрипник, член правління НЕК "Укренерго" під час засідання зауважив, що ціна продажу електроенергії з ВДЕ потребує додаткових обговорень та врахування в тарифі на 2025 р. Тому він запропонував додатково обговорити ціну електроенергії на закупівлю технологічних втрат, закладену на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" пропонував підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ).

Підвищення граничних цін на електроенергію

Нагадаємо, НКРЕКП 1 жовтня попередньо схвалила підвищення граничних цін на електроенергію. Це не вплине на фіксований рівень тарифів для населення. Рішення обумовлено необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи для покриття можливого дефіциту взимку.

Регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку "на добу вперед" та на внутрішньому ринку з 1 листопада:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна - 10 грн / МВт · год.

На балансуючому ринку НКРЕКП планує встановити максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Зауважимо, що зміна прайс-кепів стосуватиметься лише непобутових споживачів.