Український ринок електроенергії у листопаді: зниження імпорту, ціни та "зелена" енергетика

Україна продовжує скорочувати імпорт електричної енергії, попри зростання споживання та застосування обмежень споживачів. У листопаді 2024 р. учасники ринку імпортували майже 165 тис. МВт·год електроенергії, що на 9% менше за показники на жовтень.

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У години "вечірнього піка", коли споживання в енергосистемі найвище, імпорт в середньому сягав лише 27% від загальних технічних можливостей. Основною перешкодою для залучення електроенергії з-закордону була нижча ціна на українському ринку. Регулятор ініціював регуляторну процедуру та міг змінити прайс-кепи з грудня 2024, але фактично таке рішення не було прийнято. Водночас наразі розглядається можливість зміни граничних цін вже з січня 2025.

Індекси базового навантаження на РДН в Україні та у країн-сусідів, євро/МВт·год

Дані: ExPro Consulting

Найбільша різниця між цінами в Україні та у країн-сусідів спостерігалась всередині місяця. Для Східної Європи такі показники можна вважати відносно "шоковими", ріст був зумовлений зниженням генерації на вітрових електростанціях у регіоні, збільшеннями поставок за іншими напрямами, зокрема до Німеччини.

В цілому, за результатами листопада Польща та Словаччина стали нетто-експортерами, а Угорщина та Румунія — нетто-імпортерами.

Фактичний імпорт електроенергії за добу та технічне обмеження, МВт·год

Дані: ExPro Consulting

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" в Україні у листопаді знизилась лише на 1% до жовтня — до 5567 грн/МВт·год. Водночас у порівнянні з листопадом 2023 р., показник зріс на 27%.

Індекс базового навантаження у листопаді лишився майже на рівні значення попереднього місяця, проте індекс пікового навантаження зріс на 11% - до 6007 грн/МВт·год, а індекс позапікового — навпаки, впав на 10,7% - до 4546 грн/МВт·год.

У листопаді завершились цьогорічні пілотні "зелені" аукціони з розподілу квоти підтримки для генерації з ВДЕ. Два з трьох аукціонів взагалі не відбулись через брак учасників, а на одному був лише один переможець — "Вотерструм" з пропозицією 900 кВт потужності. Така низька результативність (або навіть її відсутність) свідчить про очевидні проблеми у самому механізмі, тому має бути проведена "робота над помилками" аби наступного року потенційні інвестори були більш зацікавлені. До речі, Кабмін вже визначив розмір річних квот на 2025-ий рік: 33 МВт — енергія сонячного випромінювання; 250 МВт — енергія вітру; 47 МВт — інші види альтернативних джерел енергії.

Також, у листопаді знизилась результативність торгівлі гарантіями походження електроенергії. Наразі торги проводить лише "Укргідроенерго", яке акцептувало 34 тис. МВт·год на цьому сегменті, ціна однієї гарантії поки незмінна — 13 грн/МВт·год. Загалом, за місяць було проведено 4 аукціони, 3 з яких були результативними.

У листопаді ще одна компанія заявила про випуск гарантій походження — ДТЕК ВДЕ.