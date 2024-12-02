Украинский рынок электроэнергии в ноябре: снижение импорта, цены и "зеленая" энергетика

Украина продолжает сокращать импорт электроэнергии, несмотря на рост потребления и применение ограничений потребителей. В ноябре 2024 г. участники рынка импортировали около 165 тыс. МВт·ч электроэнергии, что на 9% меньше показателей на октябрь.

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В часы "вечернего пика", когда потребление в энергосистеме наивысшее, импорт в среднем достигал лишь 27% от общих технических возможностей. Основным препятствием для привлечения электроэнергии из-за границы была более низкая цена на украинском рынке. Регулятор инициировал регуляторную процедуру и мог изменить прайс-кепы с декабря 2024 года, но фактически такое решение не было принято. В то же время рассматривается возможность изменения предельных цен уже с января 2025 года.

Индексы базовой нагрузки на РДН в Украине и у стран-соседей, евро/МВт · час

Данные: ExPro Consulting

Наибольшая разница между ценами в Украине и у стран-соседей наблюдалась в середине месяца. Для Восточной Европы такие показатели можно считать относительно "шоковыми", рост был обусловлен снижением генерации на ветровых электростанциях в регионе, увеличением поставок по другим направлениям, в частности в Германию.

В целом, по результатам ноября, Польша и Словакия стали нетто-экспортерами, а Венгрия и Румыния — нетто-импортерами.

Фактический импорт электроэнергии в сутки и техническое ограничение, МВт·ч

Данные: ExPro Consulting

Средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" в Украине в ноябре снизилась лишь на 1% к октябрю — до 5567 грн/МВт·ч. В то же время по сравнению с ноябрем 2023 г. показатель вырос на 27%.

Индекс базовой нагрузки в ноябре остался почти на уровне значения предыдущего месяца, однако индекс пиковой нагрузки вырос на 11% – до 6007 грн/МВт · ч, а индекс внепикового – наоборот, упал на 10,7% – до 4546 грн/МВт·ч.

В ноябре завершились пилотные "зеленые" аукционы по распределению квоты поддержки для генерации из ВИЭ. Два из трех аукционов вообще не состоялись из-за нехватки участников, а на одном был только один победитель — "Вотерструм" с предложением 900 кВт мощности. Такая низкая результативность (или даже ее отсутствие) свидетельствует об очевидных проблемах в самом механизме, поэтому должна быть проведена "работа над ошибками", чтобы в следующем году потенциальные инвесторы были более заинтересованы. Кстати, Кабмин уже определил размер годовых квот на 2025 год: 33 МВт — энергия солнечного излучения; 250 МВт – энергия ветра; 47 МВт – другие виды альтернативных источников энергии.

Также в ноябре снизилась результативность торговли гарантиями происхождения электроэнергии. В настоящее время торги проводит только "Укргидроэнерго", которое акцептовало 34 тыс. МВт·ч на этом сегменте, цена одной гарантии пока неизменна – 13 грн/МВт·ч. Всего за месяц было проведено 4 аукциона, 3 из которых были результативными.

В ноябре еще одна компания заявила о выпуске гарантий происхождения – ДТЭК ВИЭ.