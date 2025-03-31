Первый облводоканал в Украине переходит на почасовой график подачи воды из-за тяжелой ситуации

В апреле "Ровнооблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы, а это будет означать, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых живущих на верхних этажах воды вообще может не быть.

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Об этом сообщает "Ровнооблводоканал".

Оттягивали этот шаг, как могли

Отмечается, что такой "неприятный сюрприз, уже скоро ожидающий потребителей предприятия, пытались оттянуть".

На предприятии понимают, что такой шаг достаточно непопулярный и создаст неудобства для жителей Ровно, но другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят.

Сообщается, что подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа на электроэнергию наибольшая, а также в ночное время.

"Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас заставляет тяжелая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о доходах, а о том, чтобы водоканал просто выжил", — объясняет и.о. директора "Ровнооблводоканала" Андрей Грухаль.

По его словам, сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 грн. 07 коп. за куб водоснабжения и водоотвода (вместе с НДС) для всех без исключения категорий, особенно для населения, составляющего львиную долю потребителей услуг. Впрочем, именно для населения действующий тариф очень далек от реалий, потому что до сих пор остается на довоенном уровне (2021) и составляет с НДС 32 грн. 60 коп.

Долг "Ровнооблводоканала" перевалил за 115 млн грн

Отмечается, что, согласно порядку формирования тарифов, предприятие постоянно предоставляет в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) все необходимые документы с расчетами и регулятор постоянно утверждает новый, экономически обоснованный для всех тариф. Но из-за постановления правительства, рекомендующего на время действия военного положения не поднимать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей продолжает платить по старым тарифам.

"Несмотря на то, что население рассчитывается с нами за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг "Ровнооблводоканала" уже перевалил за 115 миллионов гривен. Из них около 70 миллионов — это долг за электроэнергию, а остальные 45 миллионов — за долги предприятия". ете, даже те 20 миллионов гривен, которые на 2025 год предусмотрел нам Ровенский областной совет, ситуацию кардинально не изменят.

Отметим, у украинских водоканалов около 1 миллиарда гривен долгов по уплате НДС и специальных налогов.

Тарифы на воду

НКРЭКУ начала пересмотр тарифов ряда водоканалов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 1 января 2025г.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения планировали пересмотреть. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский, который назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством", после чего регулятор отменил предыдущее решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.