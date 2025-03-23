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Первый пилотный проект "е-Вода" запустили в Закарпатье
В Закарпатье начат пилотный проект в рамках платформы "е-Вода", которая должна стать основным инструментом мониторинга водных ресурсов в Украине.
Об этом сообщила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.
"е-Вода" – это техническое решение Минприроды, которое позволит в будущем отслеживать качество воды в режиме реального времени и оперативно реагировать на любые изменения.
Платформа будет состоять из трех основных модулей:
- е-Мониторинг – аккумулировать все данные о пробах воды и их исследованиях. Этот модуль уже введен в опытную эксплуатацию.
- е-Кадастр – будет содержать информацию обо всех водных объектах Украины. Сейчас идет его наполнение и тестирование.
- е-водопользование – сервис для взаимодействия предприятий с государством. Здесь будет доступна информация о загрязнителях водных объектов и разрешительных документах в сфере водопользования.
В рамках пилотного проекта в бассейне реки Тиса запущена новая станция мониторинга качества воды, которая автоматически передает данные в АИВС "Тиса". Датчики измеряют основные физико-химические показатели воды, включая уровень кислорода, нитратов, хлоридов, температуру и электропроводность.
Уже разработано программное обеспечение, которое позволит транслировать данные в режиме реального времени на платформу "ЭкоУгроза".
Пилотный проект реализован в рамках международной программы трансграничного сотрудничества Венгрия-Словакия-Румыния-Украина. В будущем опыт Закарпатья планируется масштабировать на другие регионы страны.
По словам Светланы Гринчук, это позволит более эффективно контролировать качество водных ресурсов, в частности в трансграничном измерении.
Добавим, правительство утвердило план действий по цифровизации государственных услуг до 2026 года, согласно которому еще больше услуг станет доступным онлайн через "Дію" и другие электронные сервисы. План включает в себя цифровизацию более 30 сфер.