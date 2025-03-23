Перший пілотний проєкт "е-Вода" запустили на Закарпатті

На Закарпатті розпочато пілотний проєкт у рамках платформи “е-Вода”, яка має стати основним інструментом моніторингу водних ресурсів в Україні.

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Про це повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"е-Вода" – це технічне рішення Міндовкілля, що дозволить у майбутньому відстежувати якість води в режимі реального часу та оперативно реагувати на будь-які зміни.

Платформа складатиметься з трьох основних модулів:

е-Моніторинг – акумулюватиме всі дані про проби води та їхні дослідження. Цей модуль уже введений у дослідну експлуатацію.

е-Кадастр – міститиме інформацію про всі водні об’єкти України. Наразі триває його наповнення та тестування.

е-Водокористування – сервіс для взаємодії підприємств із державою. Тут буде доступна інформація про забруднювачів водних об’єктів і дозвільні документи у сфері водокористування.

У межах пілотного проєкту в басейні річки Тиса запущено нову станцію моніторингу якості води, яка автоматично передає дані до АІВС "Тиса". Датчики вимірюють основні фізико-хімічні показники води, зокрема рівень кисню, нітратів, хлоридів, температуру та електропровідність.

Уже розроблено програмне забезпечення, яке дозволить транслювати ці дані в режимі реального часу на платформу "ЕкоЗагроза".

Пілотний проєкт реалізовано у рамках міжнародної програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. У майбутньому досвід Закарпаття планують масштабувати на інші регіони країни.

За словами Світлани Гринчук, це дозволить ефективніше контролювати якість водних ресурсів, зокрема у транскордонному вимірі.

Додамо, уряд затвердив план дій з цифровізації державних послуг до 2026 року, згідно з яким ще більше послуг стане доступними онлайн через “Дію” та інші електронні сервіси. План включає цифровізацію понад 30 сфер.