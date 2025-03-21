Уряд планує цифровізувати понад 30 сфер послуг до 2026 року: про які йдеться

Уряд затвердив план дій з цифровізації державних послуг до 2026 року, згідно з яким ще більше послуг стане доступними онлайн через “Дію” та інші електронні сервіси. План включає цифровізацію понад 30 сфер.

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Про це інформує Урядовий портал.

До реалізації плану залучені 25 органів державної влади, включно з Мінцифри.

"Наша мета — зробити послуги максимально доступними для кожного українця: без паперів, черг та бюрократії", - йдеться в повідомленні.

Які плани до 2026 року

Планується цифровізувати послуги більш ніж у 30 сферах, зокрема:

в освіті;

охороні здоров’я;

соцзахисті ветеранів;

військових сервісах;

будівництві;

митниці тощо.

Серед них — державна реєстрація розірвання шлюбу та смерті, а також дистанційне складання теоретичного іспиту для водіїв.

Окремо цифровізуються митні послуги, що дозволить зменшити бюрократію та корупцію.

Про цифровізацію

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія"з'явилась нова послуга "е-Підприємець", яка спрощує ведення бізнесу в Україні. Завдяки цьому, підприємцям достатньо лише одного звернення, щоб скористатися 10 державними послугами.

Нагадаємо, у міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Нагадаємо, у "Дії" з’явилися нові послуги для ветеранів та родин військових. Тепер можна швидко та зручно отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці онлайн. Раніше для отримання статусу потрібно було особисто відвідувати державні установи.