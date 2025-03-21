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Правительство планирует цифровизировать более 30 сфер услуг до 2026 года: о каких идет речь

цифровизация, услуги, Действие.
Больше услуг станет доступным онлайн.

Правительство утвердило план действий по цифровизации государственных услуг до 2026 года, согласно которому еще больше услуг станет доступным онлайн через "Дію" и другие электронные сервисы. План включает в себя цифровизацию более 30 сфер.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

К реализации плана привлечены 25 органов государственной власти, включая Минцифры.

"Наша цель – сделать услуги максимально доступными для каждого украинца: без бумаг, очередей и бюрократии", — говорится в сообщении.

Какие планы до 2026 года

Планируется цифровизировать услуги более чем в 30 областях, в частности:

  • в образовании;
  • здравоохранению;
  • соцзащите ветеранов;
  • военных сервисах;
  • строительстве;
  • таможне и т.д.

Среди них — государственная регистрация расторжения брака и смерти, а также дистанционная сдача теоретического экзамена для водителей.

Отдельно цифровизируются таможенные услуги, что позволит снизить бюрократию и коррупцию.

О цифровизации

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "е-Предприниматель", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.

Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.

Напомним, в "Дії" появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы онлайн. Раньше для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения. 

Автор:
Ольга Опенько