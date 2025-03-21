Правительство планирует цифровизировать более 30 сфер услуг до 2026 года: о каких идет речь

Правительство утвердило план действий по цифровизации государственных услуг до 2026 года, согласно которому еще больше услуг станет доступным онлайн через "Дію" и другие электронные сервисы. План включает в себя цифровизацию более 30 сфер.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

К реализации плана привлечены 25 органов государственной власти, включая Минцифры.

"Наша цель – сделать услуги максимально доступными для каждого украинца: без бумаг, очередей и бюрократии", — говорится в сообщении.

Какие планы до 2026 года

Планируется цифровизировать услуги более чем в 30 областях, в частности:

в образовании;

здравоохранению;

соцзащите ветеранов;

военных сервисах;

строительстве;

таможне и т.д.

Среди них — государственная регистрация расторжения брака и смерти, а также дистанционная сдача теоретического экзамена для водителей.

Отдельно цифровизируются таможенные услуги, что позволит снизить бюрократию и коррупцию.

О цифровизации

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "е-Предприниматель", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.

Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.

Напомним, в "Дії" появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы онлайн. Раньше для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения.