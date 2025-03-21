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Правительство планирует цифровизировать более 30 сфер услуг до 2026 года: о каких идет речь
Правительство утвердило план действий по цифровизации государственных услуг до 2026 года, согласно которому еще больше услуг станет доступным онлайн через "Дію" и другие электронные сервисы. План включает в себя цифровизацию более 30 сфер.
Об этом сообщает Правительственный портал.
К реализации плана привлечены 25 органов государственной власти, включая Минцифры.
"Наша цель – сделать услуги максимально доступными для каждого украинца: без бумаг, очередей и бюрократии", — говорится в сообщении.
Какие планы до 2026 года
Планируется цифровизировать услуги более чем в 30 областях, в частности:
- в образовании;
- здравоохранению;
- соцзащите ветеранов;
- военных сервисах;
- строительстве;
- таможне и т.д.
Среди них — государственная регистрация расторжения брака и смерти, а также дистанционная сдача теоретического экзамена для водителей.
Отдельно цифровизируются таможенные услуги, что позволит снизить бюрократию и коррупцию.
О цифровизации
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "е-Предприниматель", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.
Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.
Напомним, в "Дії" появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы онлайн. Раньше для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения.