Без очередей и бюрократии: в "Дії" запустили новые услуги для ветеранов и семей военных

В “Дії” появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы через портал “Дія”.

Об этом сообщает прессслужба "Минцифры".

Ранее для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения. Теперь процесс стал намного проще и быстрее — достаточно нескольких минут на портале "Дія".

Для тех, кто предпочитает офлайн-формат, подать заявление можно в ближайшем ЦНАПе с комфортом и без лишней бюрократии, отмечают в пресс-службе.

Услуги доступны:

ветеранам, имеющим справку об инвалидности;

мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

Ранее сообщалось, сколько военных уже получили статус участника боевых действий в "Дії".

Напомним, что Кабмин утвердил проект указа президента Владимира Зеленского об упорядочении прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.