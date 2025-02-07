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Карьерный рост, ротации: в Украине планируется реформа военной службы

Карьерный рост, ротации: в Украине планируется реформа военной службы
Изменения приближают Украину к стандартам НАТО. Фото: Midjourney

Кабинет Министров утвердил проект указа президента Владимира Зеленского об упорядочении прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Основные изменения

  • Карьерный рост после войны: военные будут получать звание и должности на конкурсной основе по рейтингу, а не только по выслуге лет.
  • Ротация: военнослужащих будут переводить на разные должности для приобретения опыта.
  • Обновленные контракты: будут введены четкие правила подписания и продления контрактов.
  • Новые формы службы: прилагаются базовая военная служба и служба резервистов.
  • Отмена срочной службы: этот формат больше не будет использоваться.

Гончаренко отметил, что эти изменения входят в большую реформу по стандартам НАТО, но большинство из них начнет действовать только после завершения войны.

Напомним, Рада приняла в целом законопроект о базовой военной подготовке.

Согласно документу, прохождение базовой военной подготовки и военный учет для женщин добровольны. Исключение составляют женщины с медицинской или фармацевтической специализацией, которые должны стать на военный учет. Также законопроект предусматривает, что юноши, достигшие 18 лет и находящиеся за границей, могут встать на военный учет дистанционно.  

Добавим, что в январе 2025 Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны около 130 новых образцов вооружения и военной техники. Из них около 100 произведены украинскими предприятиями.

Отметим, в этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать специальный набор "Упаковка раненого", в который будут входить адаптивная одежда и средства личной гигиены.

Автор:
Ольга Опенько