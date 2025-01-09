Рада приняла закон о базовой военной подготовке

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №12076, регулирующий вопросы базовой военной подготовки.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За принятие законопроекта проголосовали 298 народных депутатов.

Согласно документу, прохождение базовой военной подготовки и военный учет для женщин добровольны. Исключение составляют женщины с медицинской или фармацевтической специализацией, которые должны стать на военный учет.

Также законопроект предусматривает, что юноши, достигшие 18 лет и находящиеся за границей, могут встать на военный учет дистанционно. Для этого им доступна возможность регистрации через электронный кабинет независимо от места нахождения.

Согласно пояснительной записке, предлагаемые изменения предусматривают:

Возможность электронной регистрации призывников: Граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, могут встать на учет через электронный кабинет призывника, уточнив персональные данные или лично обратившись в районный (городской) территориальный центр комплектования в установленный срок. Отмена комиссий по военному учету: Предусматривается исключение положений о создании таких комиссий, а также об обязательности медицинского осмотра для постановки на учет. Возможность дистанционного уточнения данных: Призывники, военнообязанные и резервисты смогут проходить электронную идентификацию и уточнение персональных данных через электронный кабинет в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Определение уважительных причин для несоблюдения учета: Вводится законодательное определение причин, которые могут служить основанием для отказа во взятии гражданина на военный учет. Медицинское освидетельствование перед военной подготовкой: Перед направлением на практические занятия по базовой военной подготовке граждане будут проходить медицинское освидетельствование. Для женщин это предусмотрено только в добровольном порядке. Регулирование базовой военной подготовки и службы: Уточняются правила направления граждан на базовую военную подготовку, их военный учет, а также процедуры снятия с учета, в частности, для женщин, добровольно решивших проходить военную службу. Право командиров на призыв: Командирам воинских частей, руководителям разведывательных органов и СБУ предоставляется право издавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных во время мобилизации, в особый период – в день призыва и зачисления в списки воинских частей.

За основу этот законопроект был принят 3 декабря 2024 года.

Напомним, что вопрос мобилизации женщин в Украине приобрел общественный резонанс еще в июне 2022 года, когда в Сети появился документ за подписью начальника Генштаба ВСУ о необходимости военкоматов подать списки стоящих на военном учете женщин и провести мобилизацию.

В конце 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и (если он все же будет) подписывать его не будет.