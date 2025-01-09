Рада прийняла закон про базову військову підготовку

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №12076, який регулює питання базової військової підготовки.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За ухвалення законопроєкту проголосували 298 народних депутатів.

Згідно з документом, проходження базової військової підготовки та військовий облік для жінок є добровільними. Виняток становлять жінки з медичною або фармацевтичною спеціалізацією, які зобов’язані стати на військовий облік.

Також законопроєкт передбачає, що юнаки, які досягли 18 років і перебувають за кордоном, можуть стати на військовий облік дистанційно. Для цього їм доступна можливість реєстрації через електронний кабінет, незалежно від місця перебування.

Згідно з пояснювальною запискою, пропоновані зміни передбачають:

Можливість електронної реєстрації призовників:Громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, можуть стати на облік через Електронний кабінет призовника, уточнивши персональні дані або особисто звернувшись до районного (міського) територіального центру комплектування у встановлений термін. Скасування комісій із питань військового обліку:Передбачається виключення положень про створення таких комісій, а також про обов’язковість медичного огляду для постановки на облік. Можливість дистанційного уточнення даних:Призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть проходити електронну ідентифікацію й уточнення персональних даних через Електронний кабінет у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Визначення поважних причин для невзяття на облік:Запроваджується законодавче визначення причин, які можуть бути підставою для відмови у взятті громадянина на військовий облік. Медичний огляд перед військовою підготовкою:Перед направленням на практичні заняття з базової військової підготовки громадяни проходитимуть медичний огляд. Для жінок це передбачено лише в добровільному порядку. Регулювання базової військової підготовки та служби:Уточнюються правила направлення громадян на базову військову підготовку, їхній військовий облік, а також процедури зняття з обліку, зокрема для жінок, які добровільно вирішили проходити військову службу. Право командирів на призов:Командирам військових частин, керівникам розвідувальних органів і СБУ надається право видавати накази про призов резервістів і військовозобов’язаних під час мобілізації, в особливий період – у день призову та зарахування до списків військових частин.

Додамо, що за основу цей законопроєкт було прийнято 3 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що питання мобілізації жінок в Україні набуло суспільної резонансу ще в червні 2022 року, коли в Мережі з'явився документ за підписом начальника Генштабу ЗСУ про необхідність військкоматам подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію.

В кінці 2023 року, Володимир Зеленський повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і (якщо він все таки буде) підписувати його не буде.