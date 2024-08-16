В Україні запровадять автоматичну перевірку даних про військовозобов'язаних: кого стосуватимуться зміни

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено постанову про впровадження експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Ці зміни передбачають кілька важливих аспектів.

По-перше, призовники віком від 17 до 25 років мають бути внесені на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), незалежно від того, чи проживають вони в Україні або за кордоном.

По-друге, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспорта, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

По-третє, юнаки віком від 16 до 25 років, які оформляють паспорт, будуть автоматично внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР), без необхідності проходження ВЛК. Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном.

Крім того, буде сформовано перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які підлягають постановці на військовий облік і чиї дані мають бути внесені до ЄДРПВР.

Кабмін передбачив присвоєння QR-коду повісткам

Як повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук, до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період внесено важливі зміни. Зокрема, уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ці повістки тепер мають унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену в повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності таких повісток, включно з використанням електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста, зокрема через мобільний додаток.

Він додав, що було уточнено юридичний статус повісток, створених за допомогою Єдиного державного реєстру, включно з роздрукованими версіями, а також адреси для надсилання повісток тим, хто уточнив свої персональні дані після закінчення 60-денного терміну.

Розділили категорії тих, хто має право на відстрочку

За його словами, зміни торкнулися й перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для тих, хто має на утриманні осіб або здійснює постійний догляд за ними, відповідно до закону №3633-ІХ.

"Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які … мають осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежувавши ці дві категорії осіб та пакети документів, що підтверджують зазначений факт", - написав він.

Мельничук додав, що удосконалено механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, а також врегульовано процедуру та строки його видачі.

Друк повісток буде централізований

Додамо, 10 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка суттєво зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток.

Згідно з новими правилами, ТЦК зможуть формувати повістки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що значно спрощує і прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що потребувало значних витрат часу та ресурсів. Завдяки нововведенням цей процес стає централізованим: повістки тепер можна формувати і друкувати за допомогою реєстру "Оберіг", а також підписувати за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

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