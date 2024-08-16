В Украине введут автоматическую проверку данных о военнообязанных: кого затронут изменения

Сегодня на заседании Кабинета Министров было принято постановление о внедрении экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Эти изменения предполагают несколько важных аспектов.

Во-первых, призывники в возрасте от 17 до 25 лет должны быть внесены на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), независимо от того, проживают ли они в Украине или за границей.

Во-вторых, мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

В-третьих, юноши в возрасте от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, будут автоматически внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР) без необходимости прохождения ВЛК. Это также касается тех, кто находится за границей.

Кроме того, будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, подлежащих постановке на военный учет и чьи данные должны быть внесены в ЕГРПУР.

Кабмин предусмотрел присвоение QR-кода повесткам

Как сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук, в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период внесены важные изменения. В частности, уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Эти повестки теперь обладают уникальным электронным идентификатором в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Также определен механизм проверки действия таких повесток, включая использование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста, в частности через мобильное приложение.

Он добавил, что был уточнен юридический статус повесток, созданных с помощью Единого государственного реестра, включая распечатанные версии, а также адреса для отправки повесток тем, кто уточнил свои персональные данные по истечении 60-дневного срока.

Разделили категории имеющих право на отсрочку

По его словам, изменения коснулись и пересмотра документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для тех, кто имеет на иждивении лиц или осуществляет постоянный уход за ними, в соответствии с законом №3633-ІХ.

"Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, … имеют лиц, которых они содержат, и лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничив эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающих указанный факт", — написал он.

Мельничук добавил, что усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, а также урегулирована процедура и сроки его выдачи.

Печать повесток будет централизована

10 июля Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.

Согласно новым правилам, ТЦК смогут формировать повестки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру.

Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что требовало значительных затрат времени и ресурсов. Благодаря нововведениям этот процесс становится централизованным: повестки теперь можно формировать и печатать с помощью реестра "Оберег", а также подписывать с помощью квалифицированной электронной подписи.

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