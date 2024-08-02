Генштаб предлагает разрешить призывать добровольцев на службу без участия ТЦК

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал и проработал предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Изменения предусматривают возможность для командиров воинских частей совершать призыв военнообязанных, желающих проходить военную службу, без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Это нововведение позволит значительно упростить процесс вовлечения граждан в военную службу. Благодаря новому порядку командиры смогут подбирать и призывать мотивированных военнообязанных, готовых защищать страну.

Отмечается, что военнообязанные получат возможность самостоятельно выбирать вакантные должности в воинских частях, включая соответствующие их гражданской специальности или навыкам.

В Генштабе подчеркнули, что одним из ключевых преимуществ таких изменений является то, что они позволят нивелировать риски призыва граждан в другие воинские части через ТЦК и СП, обеспечивая добровольность и соответствие избранной службы личным военнообязанным желаниям.

Печать повесток станет централизованной

10 июля Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.

Согласно новым правилам, ТЦК смогут формировать повестки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру.

Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что требовало значительных затрат времени и ресурсов. Благодаря нововведениям этот процесс становится централизованным: повестки теперь можно формировать и печатать с помощью реестра "Оберег", а также подписывать с помощью квалифицированной электронной подписи.

В ведомстве считают, что эти изменения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность.

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