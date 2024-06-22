Минобороны обновило портал помощи военнослужащим: какие услуги на нем теперь доступны

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представили обновленный портал "Военный ассистент", оказывающий поддержку военнослужащим.

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Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что на сайте https://turbota.mil.gov.ua/ пользователи могут найти около 100 стандартизированных рапортов, таких как рапорт на отпуск, денежную помощь, получение направления на ВЛК и другие необходимые документы. Также здесь доступны подробные инструкции по алгоритму действий в случае заболевания, травмы или ранения.

Что нового на портале

В Минобороны рассказали, что благодаря обратной связи за время функционирования обновленного портала было добавлено 20 новых документов, создан раздел с часто задаваемыми вопросами, улучшен поиск по сайту и внесены изменения в справочник раненого. Теперь военнослужащие могут легко оставлять жалобы и предложения через усовершенствованную форму обратной связи.

Рапорты доступны в форматах DOC, DOCX и PDF, что позволяет их использовать на разных платформах. Портал адаптирован для работы на ноутбуках, смартфонах и планшетах.

"Мы постоянно собираем и анализируем данные, полученные через форму обратной связи, чтобы совершенствовать наш сервис. Благодаря этому мы начали работу над созданием нового раздела "Помощь делопроизводителям". Команда "Военного ассистента" постоянно работает над разработкой новых шаблонов документов", – рассказал заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

С начала апреля сервис работает в обновленном режиме и продолжает расширять свой функционал. Разработчики работают над обновлением дизайна сайта и новым разделом "Помощь делопроизводителям", в котором будут размещены важные приказы МОУ и ГШ ВСУ.

"Приглашаем военнослужащих воспользоваться возможностями портала и оставлять свои замечания и предложения по дальнейшему совершенствованию сервиса", - заявили в ведомстве.

Напомним, онлайн-платформа "Военный ассистент" была запущена в апреле 2024 года.

Добавим, что 18 мая заработало мобильное приложение "Резерв+ " для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющее обновить данные без посещения ТЦК.

Что известно о приложении "Резерв+"

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира. С 18 мая через приложение "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за рубежом в 124 странах. Лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Однако долгожданное приложение для военнообязанных, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдало надежд украинцев. Оно работало с ошибками, не давало авторизоваться через BankiD и, по мнению айтишников, несет скрытую угрозу.

Фото: ua.depositphotos.com