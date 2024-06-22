Міноборони оновило портал допомоги військовослужбовцям: які послуги на ньому тепер доступні

Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України представили оновлений портал "Військовий асистент", який надає підтримку військовослужбовцям.

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Про це повідомило Міноборони.

Зазначається, що на сайті https://turbota.mil.gov.ua/ користувачі можуть знайти близько 100 стандартизованих рапортів, таких як рапорти на відпустку, грошову допомогу, отримання направлення на ВЛК та інші необхідні документи. Також тут доступні детальні інструкції щодо алгоритму дій у випадку захворювання, травми чи поранення.

Що нового на порталі

У Міноборони розповіли, що завдяки зворотному зв’язку за час функціонування оновленого порталу було додано 20 нових документів, створено розділ з часто запитуваними питаннями, покращено пошук по сайту та внесено зміни у довідник пораненого. Тепер військовослужбовці можуть легко залишати скарги та пропозиції через удосконалену форму зворотного зв’язку.

Рапорти доступні у форматах DOC, DOCX та PDF, що дозволяє їх використовувати на різних платформах. Портал адаптований для роботи на ноутбуках, смартфонах та планшетах.

"Ми постійно збираємо та аналізуємо дані, отримані через форму зворотного зв’язку, щоб удосконалювати наш сервіс. Завдяки цьому ми почали роботу над створенням нового розділу "Допомога діловодам". Команда "Військового асистента" постійно працює над розробкою нових шаблонів документів", – розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

З початку квітня сервіс працює в оновленому режимі та продовжує розширювати свій функціонал. Наразі розробники працюють над оновленням дизайну сайту та новим розділом "Допомога діловодам", в якому будуть розміщені важливі накази МОУ та ГШ ЗСУ.

"Запрошуємо військовослужбовців скористатися можливостями порталу та залишати свої зауваження і пропозиції для подальшого вдосконалення сервісу", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, онлайн-платформа "Військовий асистент" була запущена у квітні 2024 року.

Додамо, що 18 травня запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

Що відомо про додаток "Резерв+"

"Резерв+" наразі є найпростішим способом актуалізації даних військовозобов'язаних та вже доступний у 176 країнах світу. З 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Проте, довгоочікуваний додаток для військовозобовязаних, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працював з помилками, не давав авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.

Фото: ua.depositphotos.com