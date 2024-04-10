Міноборони запускає онлайн-платформу “Військовий асистент”: які послуги доступні

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України запускають онлайн-платформу для військовослужбовців “Військовий асистент” . Платформа покликана полегшити процес подачі рапортів, заяв та інших офіційних документів.

Як зазначають у міністерстві, на ресурсі доступні понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних потреб військовослужбовців – від отримання відпустки, одержання грошової допомоги до звільнення зі служби. Шаблони у форматах DOC, DOCX та PDF створені, щоб мінімізувати помилки та зменшити затримки із затвердженням документів.

“Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним. Ми уважно вивчили виклики, з якими стикаються військовослужбовці при оформленні документів, і розробили понад 80 шаблонів для спрощення цього процесу”, – розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Платформа також передбачає можливість скласти рапорт самостійно, якщо потрібного шаблону не виявилось. Для зручності на сайті наведені усі параметри офіційної документації.

Ресурс працює на всіх типах пристроїв (смартфони, планшети, ноутбуки, ПК). Розробники планують розширювати та оновлювати платформу, щоб відповідати зростаючим потребам військовослужбовців.

Проєкт реалізували на основі вже існуючого вебсайту “Турбота про військовослужбовця”, призначеного для оптимізації документообігу в ЗСУ.

Розробляється й антибюрократичний мобільний додаток для військових

Наприкінці лютого Міноборони оголосило про розробку спільно з Міністерством цифрової трансформації мобільного застосунку "Армія+".

Він покликаний автоматизувати та зробити зручним подання військовими рапортів та виконання іншої паперової рутини, на яку вони зараз витрачають дуже багато часу.

Очікується, що у "Армії+" будуть електронне посвідчення захисника, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотного зв'язку, аби держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних, а також навчальні онлайн-курси для саморозвитку.