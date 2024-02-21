У Міноборони анонсували мобільний застосунок з послугами для військових

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок "Армія+", у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

"Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все", — заявив очільник відомства Рустем Умєров.

Очікується, що у застосунку Армія+ будуть наступні можливості:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, військові кожного дня витрачають дуже багато часу на подання рапортів та іншу паперову рутини. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними.

"Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", – підкреслила вона.

У пресслужбі відомства додали, що "Армія+" розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку.

Раніше повідомлялося, що Міноборони збирається запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. У цьому кабінеті військовозобов'язаний матиме можливість оновити дані без відвідування ТЦК.

Також нагадаємо, що уряд затвердив положення про функціонування інноваційного освітнього застосунку "Мрія ID", мета якого – зробити підхід до навчання більш сучасним та зручним для всіх учасників освітнього процесу.

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