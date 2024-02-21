В Минобороны анонсировали мобильное приложение с услугами для военных

Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+", в котором будут доступны документы и услуги для военных.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

"Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все", - заявил глава ведомства Рустем Умеров.

Ожидается, что у приложения Армия+ будут следующие возможности:

электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи – для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, военные каждый день тратят очень много времени на представление рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными.

"Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение – боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", – подчеркнула она.

В пресс-службе ведомства добавили, что "Армия+" разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.

Ранее сообщалось, что Минобороны собирается запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года. В этом кабинете военнообязанный сможет обновить данные без посещения ТЦК.

Также напомним, что правительство утвердило положение о функционировании инновационного образовательного приложения "Мрія ID", цель которого – сделать подход к обучению более современным и удобным для всех участников образовательного процесса.

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