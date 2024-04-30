НБУ наклав штраф на А-Банк за неналежне інформування споживачів про умови позик

Національний банк України виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку АТ "Акцент-Банк" та оштрафував фінустанову на 258,4 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Там зазначають, що вищезгаданий банк не надавав інформацію споживачам до укладення договорів про споживчий кредит у вигляді паспорта споживчого кредиту в письмовій формі відповідно до вимог Закону України "Про споживче кредитування" та не дотримувався встановлених Законами України "Про споживче кредитування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" вимог до договору про споживчий кредит.

"У зв’язку з цим Нацбанк застосував до АТ "А-Банк" заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо надання паспорта споживчого кредиту до укладення договору та недотримання вимог до договору про споживчий кредит у загальному розмірі 258,4 тис. грн", - повідомили в НБУ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 29 квітня 2024 року.

Нагадаємо, Нацбанк у лютому застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до трьох банків (АТ "Кристалбанк", ПуАТ "КБ "Акордбанк" та АТ "Комінбанк") та тринадцяти небанківських фінансових установ. Крім того, на 17 мільйонів гривень була оштрафована і АТ "Укрпошта".

Крім того, у грудні 2023 року були також оштрафовані за різні порушення АТ "Оксі Банк", ПуАТ "КБ "Акордбанк", АТ "Універсал Банк", ПАТ "МТБ Банк" та АТ "Комінбанк".

А у листопаді повідомлялось про те, що Нацбанк оштрафував на 200 тисяч гривень банк "Глобус".