НБУ наложил штраф на А-Банк за ненадлежащее информирование потребителей об условиях займов

Национальный банк Украины выявил факты нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны АО “Акцент-Банк” и оштрафовал финучреждение на 258,4 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Там отмечают, что вышеупомянутый банк не предоставлял информацию потребителям до заключения договоров о потребительском кредите в виде паспорта потребительского кредита в письменной форме в соответствии с требованиями Закона "О потребительском кредитовании" и не соблюдал установленные Законами Украины "О потребительском кредитовании" и "О финансовых услугах" и государственное регулирование рынка финансовых услуг требования к договору о потребительском кредите.

"В связи с этим Нацбанк применил к АО "А-Банк" меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по предоставлению паспорта потребительского кредита к заключению договора и несоблюдению требований к договору о потребительском кредите в общем размере 258,4 тыс. грн", – сообщили в НБУ.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял 29 апреля 2024 года.

Напомним, Нацбанк в феврале применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства к трем банкам (АО "Кристаллбанк", ПАО "КБ "Аккордбанк" и АО "Коминбанк" ) и тринадцати небанковским финансовым учреждениям. Кроме того, на 17 миллионов гривен была оштрафована и АО "Укрпочта".

Кроме того, в декабре 2023 года были также оштрафованы за различные нарушения АО "Окси Банк", ПАО "КБ "Аккордбанк", АО "Универсал Банк", ПАО "МТБ Банк" и АО "Коминбанк".

А в ноябре сообщалось, что Нацбанк оштрафовал на 200 тысяч гривен банк "Глобус".