НБУ оновив порядок контролю над дотриманням санкцій банками

Національний банк України оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що зміни передбачатимуть наступне:

впровадження нових інструментів нагляду – використання під час виїзних перевірок віддаленого доступу, перевірочної операції, фото-/відеофіксації членами інспекційної групи фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства;

вдосконалення порядку проведення зустрічей за участю Національного банку та представників банків / небанківських установ під час здійснення виїзних перевірок / безвиїзного нагляду. Передбачено можливість проводити зустрічі за допомогою відеозв’язку;

пріоритетність використання електронних документів під час інформаційного обміну під час здійснення наглядових дій;

актуалізацію типових форм відповідей, які банк та небанківська установа зобов’язані надавати на запит Національного банку для здійснення виїзної перевірки, та їх автоматизацію. Банки та небанківські установи матимуть додатковий час – три місяці – для автоматизації формування таких типових форм відповідей.

У Нацбанку повідомляють, що такий підхід сприятиме зменшенню навантаження на банки та небанківські установи під час здійснення Національним банком нагляду, забезпеченню реалізації концепції paperless.

Крім того, НБУ актуалізував низку норм щодо безвиїзного нагляду та виїзних перевірок банків та небанківських установ з урахуванням практики, яка була напрацьована під час роботи в умовах карантинних заходів та воєнного стану.

Зазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду", яка набирає чинності з 25 квітня 2024 року.

Нацбанк також вніс зміни в частині здійснення нагляду в постанову Правління Національного банку України від 25 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану".

Цими змінами, зокрема, передбачено:

визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку / небанківської установи на час проведення виїзної перевірки, та її обов’язків;

можливість обрання банком / небанківською установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка (за письмовим зверненням банку / небанківської установи або на запит Національного банку).

Також деталізовано порядок дій банків / небанківських установ під час здійснення ідентифікації, верифікації фізичних осіб та актуалізації даних про клієнтів.

Зазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2024 року № 47 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60", яка набирає чинності з 25 квітня 2024 року.

Фото: ua.depositphotos.com