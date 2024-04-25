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НБУ оновив порядок контролю над дотриманням санкцій банками
Національний банк України оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що зміни передбачатимуть наступне:
- впровадження нових інструментів нагляду – використання під час виїзних перевірок віддаленого доступу, перевірочної операції, фото-/відеофіксації членами інспекційної групи фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства;
- вдосконалення порядку проведення зустрічей за участю Національного банку та представників банків / небанківських установ під час здійснення виїзних перевірок / безвиїзного нагляду. Передбачено можливість проводити зустрічі за допомогою відеозв’язку;
- пріоритетність використання електронних документів під час інформаційного обміну під час здійснення наглядових дій;
- актуалізацію типових форм відповідей, які банк та небанківська установа зобов’язані надавати на запит Національного банку для здійснення виїзної перевірки, та їх автоматизацію. Банки та небанківські установи матимуть додатковий час – три місяці – для автоматизації формування таких типових форм відповідей.
У Нацбанку повідомляють, що такий підхід сприятиме зменшенню навантаження на банки та небанківські установи під час здійснення Національним банком нагляду, забезпеченню реалізації концепції paperless.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, НБУ актуалізував низку норм щодо безвиїзного нагляду та виїзних перевірок банків та небанківських установ з урахуванням практики, яка була напрацьована під час роботи в умовах карантинних заходів та воєнного стану.
Зазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду", яка набирає чинності з 25 квітня 2024 року.
Нацбанк також вніс зміни в частині здійснення нагляду в постанову Правління Національного банку України від 25 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану".
Цими змінами, зокрема, передбачено:
- визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку / небанківської установи на час проведення виїзної перевірки, та її обов’язків;
- можливість обрання банком / небанківською установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка (за письмовим зверненням банку / небанківської установи або на запит Національного банку).
Також деталізовано порядок дій банків / небанківських установ під час здійснення ідентифікації, верифікації фізичних осіб та актуалізації даних про клієнтів.
Зазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2024 року № 47 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60", яка набирає чинності з 25 квітня 2024 року.
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