Нацбанк оновив порядок фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб

Національний банк України оновив нормативно-правові акти з питань фінмоніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що це зроблено з метою імплементації вимог Закону України (№ 3419-IX) "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб".

В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Відзначається, що Національний банк вніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.

"Якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад дванадцять місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться у роз'ясненні.

Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.

У разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції фінансова установа зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом / накладанням КЕП керівника установи.

Нагадаємо, що ухвалений 17 жовтня 2023 року закон щодо фінмоніторингу політично значущих осіб є одним із структурних маяків згідно з меморандумом України з Міжнародним валютним фондом. Ухвалені зміни забезпечать відповідність норм оновленого закону про фінмоніторинг міжнародним стандартам FATF та європейського законодавства в цій сфері та сприятимуть просуванню України до набуття членства в ЄС.

Фото: ua.depositphotos.com