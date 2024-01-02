Нацбанк обновил порядок финмониторинга по отношению к политически значимым лицам

Национальный банк Украины обновил нормативно правовые акты по вопросам финмониторинга по обслуживанию клиентов из категории политически значимых лиц (РЕР).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это сделано с целью имплементации требований Закона Украины (№ 3419-IX) "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" относительно политически значимых лиц".

В принятом парламентом законе определено, что при установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять риск-ориентированный подход.

Национальный банк внес соответствующие нормы в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга и Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга.

"Если со времени прекращения выполнения РЕР выдающихся публичных функций прошло более двенадцати месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится, что такое лицо больше не имеет риска, присущего РЕР, а также других рисков, он не будет применять в отношении этого лица, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в разъяснении.

Для принятия такого решения финансовое учреждение должно провести анализ финансовых операций РЕР, членов его семьи и лиц, связанных с ним, со дня прекращения выполнения им выдающихся публичных функций.

В случае отказа клиенту, являющемуся РЕР, от установления или поддержания деловых отношений или проведения финансовой операции финансовое учреждение обязано в течение пяти рабочих дней предоставить клиенту объяснение с обоснованием причины отказа. Такое объяснение учреждение должно предоставить клиенту с собственноручной подписью/наложением КЭП руководителя учреждения.

Напомним, что принятый 17 октября 2023 года закон о финмониторинге политически значимых лиц является одним из структурных маяков согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом. Принятые изменения обеспечат соответствие норм обновленного закона о финмониторинге международным стандартам FATF и европейского законодательства в этой сфере и будут способствовать продвижению Украины к членству в ЕС.

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