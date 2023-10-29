НБУ запустил разъяснения по финмониторингу политически значимых лиц в чат-боте

Национальный банк Украины ввел отдельный функционал своего чат-бота, работающего в мессенджерах Viber, Telegram и Web chat, для предоставления быстрых ответов на вопросы физических лиц, являющихся национальными публичными деятелями и членами их семей (PEP).

Как отмечает финрегулятор, этот инструмент был создан ввиду многочисленных вопросов, возникших в связи с изменениями в закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Целью нового функционала чат-бота является быстрая проработка вопросов взаимодействия PEP с банками и небанковскими учреждениями, например, по отказу в предоставлении услуг, истребованию этими учреждениями дополнительной информации или документов и так далее.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно на сайте НБУ зайти в раздел "Защита прав потребителей" и выбрать один из каналов дистанционной связи через мессенджеры Viber, Telegram или Web chat, а затем выбрать в чате категорию "PEP" и выбрать проблематику вопроса из меню вопросов, которые будут предложены ниже. После этого в чате появятся ссылки на разъяснения по выбранному вопросу.

НБУ отмечает, что его специалисты постараются как можно скорее предоставить ответы и дельные советы относительно поставленных вопросов, а также оперативно проработать жалобы на действия банка или небанковского учреждения.

Кроме того, любой гражданин может обратиться в Нацбанк с помощью дистанционных каналов и получить ответ на обращение в установленный законодательством срок. В частности, можно отправить его по электронной почте [email protected], используя специальную форму, или позвонить по телефону 0-800-505240 (бесплатно) или отправить письмо вместе с документами по адресу: 01601, Киев, улица Институтская, 9.

Закон о финмониторинге политически значимых лиц

Напомним, что принятый 17 октября закон о политически значимых лицах является одним из структурных маяков согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом. Принятые изменения обеспечат соответствие норм обновленного закона о финмониторинге международным стандартам FATF и европейского законодательства в этой сфере и будут способствовать продвижению Украины к членству в ЕС.

Обновленной редакцией закона о противодействии отмыванию средств статус PEP возвращается к бессрочному в редакции, действовавшей с 2019 по 2022 годы. В то же время предусмотрены механизмы предотвращения формального подхода субъектов первичного финмониторинга к обслуживанию клиентов, имеющих такой статус.

Закон предусматривает, что при установлении деловых отношений с PEP и их обслуживании такие субъекты обязаны применять риск-ориентированный подход и нести ответственность за его ненадлежащее применение.

Предусматривается, что через 12 месяцев после того, как публичный деятель перестал выполнять выдающиеся функции и банк убедился, что рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), нет и его операции являются понятными, будут применяться обычные процедуры финмониторинга, как и к любому другому клиенту.