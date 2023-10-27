В Украине усиливают финмониторинг: как избежать блокировки транзакций и счетов

Украина постепенно подходит к внедрению европейских правил финансового мониторинга. Поэтому даже те операции, которые раньше казались несущественными, будут прозрачными. Если банк считает транзакции подозрительными, то финучреждение имеет право либо дополнительно запросить информацию от плательщика или получателя средств, либо даже прекратить эту операцию и заблокировать. О том, какие транзакции банки блокируют и как избежать проблем с органами, осуществляющими финмониторинг, читайте в материале.

Что такое финансовый мониторинг – система и особенности

Особенность финмониторинга состоит в том, что он должен выявлять именно подозрительные операции, чтобы фиксировать преступления: уклонение от налогов, спонсорство терроризма, отмывание денег и т.д.

НБУ устанавливает общие правила мониторинга, но банки могут внедрять дополнительные фильтры. Это делают по той причине, что Нацбанк в первую очередь регулирует банковскую сферу, и в случае нарушений налагает штраф на банк, что заставляет последних быть осторожнее. В 2023 году контроль усилили: с начала года большинство штрафов, выписанных Нацбанком финучреждениям, касалось финансового мониторинга .

Банки фиксируют подозрительные транзакции и могут либо запросить дополнительные документы у сторон операции, либо заблокировать счета до дальнейшего выяснения обстоятельств.

Финмониторинг на практике

НБУ и законодательство определяют общие фильтры мониторинга. Однако каждый банк имеет историю транзакций своих клиентов и может определить некоторые операции как подозрительные из-за "необычного поведения".

“Если, например, человек хочет начать собственное дело с небольшим оборотом, то он открывает ФЛП и платит 5% налога. При этом предприниматель системно получает схожие зачисления. В таком случае у банка не возникнут вопросы к клиенту. Однако, если предприниматель получает нетипичные для своей деятельности суммы и не может объяснить их происхождение, банк очевидно задействует инструменты финансового мониторинга. То же произойдет, если физлицо или юрлицо неожиданно получит значительно большую сумму зачисления, не типичную для истории транзакций”. Вадим Березовик Директор компании ProFin Consulting

К нетипичным транзакциям относят также системное дробление сумм. Так, например, если клиент в течение суток получает множество мелких переводов (по 100, 200 грн), то банк может обратить на это внимание. Такие операции могут свидетельствовать о неофициальной предпринимательской деятельности. Зачисление нетипично крупных сумм, подпадающих под мониторинг, может свидетельствовать об уклонении от налогов от продажи активов. Однако, соблюдая определенные правила, можно избежать неприятных коммуникаций с банком.

Как избежать проблем с финмониторингом

Что физическим, что юридическим лицам следует помнить основы работы финмониторинга - прозрачность и честность . Поэтому, чтобы уберечь свои счета от блокировки, нужно уведомлять банк о серьезных изменениях в финансовом положении. Банкир дал несколько советов, которые помогут избежать проблем с органами, осуществляющими финмониторинг:

Указывайте назначение платежа, если речь идет о переводах между физическим и юридическим лицом (или юр- и юрлицами). Если ожидаете значительной суммы зачисления, лучше предупредить об этом банк, чтобы счет не заблокировали до выяснения источников происхождения средств. При создании счета в банке каждый клиент уведомляет источник своего дохода и приблизительные суммы ежемесячных начислений. Если финансовая ситуация клиента резко изменится в сторону роста доходов, лучше уведомить об этом банк. То есть внести изменения в анкету клиента, которую заполняли при открытии первой карты.

В случаях когда сумма зачислений резко увеличивается, банк заметит такое изменение и может запросить у клиента подтверждение законности происхождения средств. Аналогичная ситуация с дроблением сумм – такую схему часто используют для уклонения от налогов.

В то же время, каждый банк для себя прорабатывает критерии для идентификации операций. Есть стандартные, прописанные в инструкции Национального банка и законе о финансовом мониторинге. В то же время, каждый банк может устанавливать дополнительные фильтры для выявления нарушений во время транзакций.

Финмониторинг в банках – основные ограничения

В целом в Украине банки осуществляют финансовый мониторинг при переводе сумм свыше 400 тыс грн от одного человека другому. Но под мониторинг безналичные платежи могут попасть на сумму от 30 000 грн и наличные переводы от 5000 грн.

Общие положения НБУ

Согласно указаниям регулятора, в Украине банки отслеживают в первую очередь следующие операции:

если одна из сторон является политически влиятельным лицом (топ-чиновники);

если перевод отправляет или принимает лицо, зарегистрированное в юрисдикции, не соблюдающей рекомендацию FATF ;

; переводы средств за границу;

наличные операции (именно поэтому при внесении денег через терминал самообслуживания банк запрашивает идентификацию);

транзакции с виртуальными активами в размере от 30 000 грн (в эквиваленте).

В то же время в законодательстве указано, что каждый банк имеет право указать собственные фильтры мониторинга.

В ПриватБанке

Как рассказали в госбанке, ПриватБанк установил лимиты операций по переводам на карту любого банка (P2P) по количеству в месяц.

Для переводов по Украине

не более 200 переводов для зачисления на карты одного клиента ПриватБанка;

не более 200 переводов на отправку с карт одного клиента ПриватБанка.

Для международных переводов

не более 50 переводов для зачисления на карты одного клиента ПриватБанка;

не более 20 переводов на отправку с карты одного клиента ПриватБанка.

Отдельно установлены ограничения на суммы переводов, и здесь все зависит от нескольких нюансов. Если одна сторона не является клиентом банка (карта другого банка), то максимальная сумма перевода – 29 999 грн. Максимальная сумма, которую клиент может отправить с карты ПриватБанка в течение месяца – 1 000 000 грн. Максимальная сумма зачисления за месяц также 1 000 000 грн.

Если сумма больше 400 000 грн, финансовый мониторинг может сделать запрос на источник происхождения средств, предупреждают в ПриватБанке.

В госбанке оставляют за собой право фиксировать подозрительные операции, ведь обязаны выявлять преступные схемы, финансирование терроризма и т.д.

В monobank

С карты monobank на карту monobank отсутствуют лимиты и ограничения. Однако установлены лимиты и ограничения при переводах на карту другого украинского банка:

Лимиты операций : в день – 50 шт; за 4 дня – 100 шт; в месяц – 150 шт. Ограничение по суммам . Максимальная сумма: 1 транзакция – 60 000 грн.

Если банк заметит подозрительные схемы, дробление сумм, нарушение действующего законодательства, то может запросить подтверждение происхождения денег.

Переводы, на которые банки вообще не обращают внимания

Оплата коммунальных услуг.

Уплата штрафов и пени.

Уплата алиментов, налогов и т.д.

Также рассматривается вопрос волонтерства, особенно сбора средств для Сил обороны Украины. Банкиры советуют все же сообщать органам, осуществляющим финмониторинг, о ведении волонтерской деятельности . Это поможет избежать блокировки счетов при зачислении более 400 тыс грн или в случаях, когда транзакции могут быть подозрительными.

Криптовалюта и финансовый мониторинг

Официально НБУ не признает криптовалюту как платежное средство, в Украине продолжают разрабатывать законодательство по виртуальным активам. В том числе по этой причине среди украинцев популярна схема р2р переводов, если речь идет о крипте. Такие активы в фокусе регулятора, поэтому все чаще клиенты, торгующие на криптобиржах, сталкиваются с блокировкой карт.

Банки могут запросить происхождение средств. Банкир советует в таком случае указывать криптовалюту не как платежное средство, а как продаваемый/покупаемый актив.

“Уже несколько лет субъекты первичного финансового мониторинга, к которым относятся компании, которые могут регистрировать кошельки (криптобиржи), уже должны проверять операции, превышающие 30 000 гривен или в эквиваленте. Соответственно, приравнивая эти операции к операциям с обычными активами. В таком случае мы можем говорить, что все превышающее определенные лимиты должно попадать под контроль. Аналогичная процедура, как к обычным деньгам, должна осуществляться по криптовалюте”, - подытожил Вадим Березовик.

Сейчас в других странах вводится контроль над криптоактивами, ведь это была щель для тех, кто хотел скрыть доход/активы. В Украине также нарабатывается соответствующее законодательство. После этого финансовый мониторинг транзакций с криптовалютой будет установлен по четким правилам будущего закона.