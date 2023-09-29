В Украине находится 3,7 млн активных криптокошельков – оценки эксперта

Согласно данным исследовательской компании Tripple A, в 2021 году в Украине владели криптовалютой 5,5 млн человек (12,7% населения), а в 2022 году – 6,5 млн (15,72%). В 2023 году количество активных криптовалютных кошельков снизилось на 33%, считает финансовый советник Михаил Пацан. О том, что такое криптокошельки и как правильно их выбирать, Delo.ua рассказывает в статье "Выбираем лучшие криптокошельки осени 2023 года".

По оценкам Михаила Пацана, в 2022 году в Украине насчитывалось около 5,5 млн, а в 2023-м - около 3,7 млн .

В феврале 2023 года активизировались проверки банков на предмет мискодинга, а виртуальные активы отнесли к "высокорисковым операциям".

В мае 2023 года в Европе были приняты правила регулирования криптоактивов MICA. Согласно нововведениям, все сервис-провайдеры, предоставляющие услуги по работе с криптоактивами, должны адаптировать деятельность под эти правила в течение 12-18 месяцев.

"Украина, как потенциальный члена Евросоюза, также пробует интегрировать эти правила. Сегодня ведется обсуждение относительно их имплементации между регулирующими органами, государством и бизнесом", - говорит Пацан.

Почему украинцы используют криптокошельки во время войны

В целом население и дальше будет использовать кошельки для зарубежных переводов, покупки товаров в Украине и за рубежом, хранения ценностей, уверен Михаил Пацан. Но количество активных криптогаманцев пока не будет быстро расти: в 2024 году статистика будет оставаться максимум на уровне 2022 года. А массовое принятие криптовалют, в частности, увеличение активных криптокошельков в Украине станет возможным после согласования правил регуляции этих активов, считает эксперт. Реальный дедлайн – не ранее 2025 года.

Ранее сообщалось, что УВКБ ООН пересылает помощь украинским переселенцам криптовалютой.

Больше о том, что такое криптокошельки, в чем разница между горячими и холодными кошельками и как их правильно настроить, читайте в статье Delo.ua "Выбираем лучшие криптокошельки осени 2023 года".